Rommelmarkt Haren doneert € 35.000 aan diverse projecten

Stichting Rommelmarkt Haren heeft dit jaar in totaal ruim € 35.000 overgemaakt aan 16 goede doelen in vooral Afrika.

Het geld gaat vooral naar projecten, waarmee het onderwijs wordt ondersteund en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen kunnen worden geregeld. Ook worden met het geld enkele fietsambulances en e-bikes voor en door vrouwen aangeschaft, waarmee enkele afgelegen dorpen in Malawi in Oost-Afrika respectievelijk Jalihal in Zuid-West India toch een altijd functionerende voorziening krijgen.

Het geld is verdiend met de verkoop van door inwoners van Haren en omgeving ingebrachte spullen. Met de vrijwillige inzet van zo’n 35 mensen worden deze spullen weer verkocht. “Het is dus eigenlijk een mooi kerstgeschenk namens alle inwoners van Haren (en omgeving)”, volgens Marianne Suurmeijer, secretaris van de Rommelmarkt.