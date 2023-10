Rotte kies Emmalaan blijft nog even rotte kies

Nieuws:

Door: Redactie

Waar ooit autobedrijf Van der Molen floreerde en later Mango Mobility, ligt nu al enkele jaren een terreintje braak. Overwoekerd hier en daar. Wat is de stand van zaken?

Op 30 juni 2019 woedde een verwoestende brand in het pand met showroom. Er bleef niets van over en zelfs de bomen aan de overzijde van de Emmalaan sneuvelden door de hitte. Het pand was en is eigendom van vastgoedbedrijf Aprisco in Assen, die het nu al vier jaar ‘laat liggen’. Het is geen fraai gezicht, aan de entree van Haren. Een rotte kies. Navraag bij Aprisco leert dat er (net als twee jaar geleden!) overleg gaande is over de toekomst van deze locatie. Meer informatie wil men niet kwijt en dus laat men ruimte voor de indruk dat financiële belangen zwaarder wegen dan het geven van een nette invulling aan deze zichtlocatie.

Onlangs werd een containerkantoor geplaatst en dat leidde tot vragen van buurtgenoten. ‘Gaat er iets gebeuren?’ was zo’n vraag. Het antwoord is ‘nee’. De container komt van een ander project en is hier tijdelijk geparkeerd. Daarmee is de status van zichtlocatie klaarblijkelijk uitgebreid met ‘opslaglocatie’.

Wordt vervolgd.