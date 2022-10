Sannie van Oppelaar uit Haren en Fred Kamp publiceren dichtbundel

Nieuws:

Door: Redactie

Poëtisch verbeelden is het eindresultaat van de prachtige samenwerking tussen dichter Fred Kamp en beeldend kunstenares Sannie Oppelaar. De diversiteit van beide disciplines is in deze bundel dan ook goed te vinden. In de beelden zie je veel verschillend materiaalgebruik, in de tekst zie je vaak een andere dichtwijze. Soms rijm, soms heel melodieus en soms dan weer verhalend. Dit maakt dat de bundel zowel op het oog als lezend blijft prikkelen, verbeelden en spreken! Deze gedichtenbundel wordt sinds vrijdag 21 oktober uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

De rode danseres en het citaat ”Dans op een wolkje Bach” uit het gedicht op de cover zijn zo uitnodigend, dat je nieuwsgierig wordt of de inhoud óók zoveel vrolijkheid uitstraalt. Bij het openslaan verbaas je je dan over de verscheidenheid van onderwerpen. Zowel van de beelden als van de gedichten. Van de “Oude vrouw” met rimpels tot “Punkgirl met hoed” en haar gekwetste ziel. Soms is het thema “Hoop” en dan weer “Vluchten”. Je ziet het beeld en je maakt je eigen verhaal. Je leest het gedicht en je maakt van de woorden je eigen poëzie. Doordat het beeld je fantasie opwekt en de gedichten beeldend zijn geschreven, versterken ze elkaar.

Over de auteurs

Sannie Oppelaar denkt sterk beeldend en kan daardoor haar waarnemingen, gedachten en gevoelens het best weergeven in beelden. Sinds 1996 exposeert ze op verschillende plaatsen in Nederland. Kreeg opdrachten, bijvoorbeeld “Aandacht” (Bladergroenschool, Groningen 2000). Ze laat zich leiden door wat er in haar opkomt, om haar heen gebeurt en welke vormen dan als het ware vanzelf ontstaan.

Fred Kamp schrijft al zijn hele leven gedichten. Verschillende onderwerpen inspireren hem. De beelden van Sannie roepen haast vanzelf woorden bij hem op. In de uitdrukking van zijn gedichten geeft hij dan, op poëtische wijze weer, wat het beeld bij hem oproept. Lang niet altijd komt dat overeen met de emoties van de beeldend kunstenaar. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet.