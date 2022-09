Saskia de Boer geeft workshop over dichtvorm Haiku

Nieuws:

Workshop haiku met Saskia de Boer in De Groenenberg

Donderdag 13 oktober a.s. van 14.30 – 16 uur

Een haiku is een van oorsprong Japanse versvorm van drie regels van 5 – 7 – 5 lettergrepen. Het is een kort gedicht met een lange geschiedenis en wordt ook wel de kolibrie onder de gedichten genoemd. De hedendaagse haiku wordt over de hele wereld beoefend, van Tokyo tot New York.

twee tuinstoelen –

op hun lege zittingen

neemt de stilte plaats

Saskia de Boer

Haiku is een wijze van kijken en roept een belevenis op: een zintuiglijke waarneming, een bijzondere natuurervaring, een onverwacht inzicht, een scherpe observatie, een verrassende ontdekking, een kernachtig beeld.

Tijdens deze middag zal Saskia de Boer de geschiedenis van de haiku illustreren aan de hand van sprekende voorbeelden, en natuurlijk gaan we zelf aan de slag met het schrijven van haiku’s.

Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17, Glimmen

Donderdag 13 oktober, 14.30 uur – 16 uur

Entree 6 euro,

Aanmelden via www.geboektinharen.nl

of via activiteiten@degroenenberg.nl