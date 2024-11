Schaakgrootmeester Yge V. krijgt nog geen volledige vrijheid

Nieuws:

Schaakgrootmeester Yge V. uit Haren blijft onder toezicht van psychiatrische zorg, ook nu hij naar huis mag na vier jaar TBS in Nijmegen. De rechtbank heeft hem nu GVM opgelegd, dat is een Gedraqgsbeïnvloedende Vrijheidsbeperkende Maatregel. Men acht V. nog niet in staat om weer vrij te zijn zonder in de fout te gaan.

‘In de fout’ betekent in dit geval dat hij familieleden kan bedreigen en intimideren. De Officier van Justitie denkt dat V. in herhaling kan vallen, mede door zijn psychische toestand en zijn gebrek aan inzicht in zijn ziekte.

Na zijn vrijlating moet V. leven onder toezicht van reclassering, waarbij wordt gelet op middelengebruik en een opgelegd contactverbod met bepaalde personen. Yge V. verscheen eerder in artikelen in Haren de Krant, omdat hij enige tijd in een tentje heeft gewoond in het Noordlaarderbos. Tot zijn aanhouding in 2020 woonde hij in Haren.

