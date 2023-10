Schilderijententoonstelling in het 100 Bloemenpaviljoen vanaf 28 oktober

Door: Redactie

Chinese kunstenaars exposeren van zaterdag 28 oktober tot en met zondag 26 november, deels in het ‘100 Bloemen Paviljoen’ onderdeel van de Chinese Tuin – de enige Ming-tuin in Europa – in de Hortus Botanicus, Kerklaan 34 te Haren (vanaf 1 november dagelijks open 11.00 – 16.00 uur), en deels in het ‘Van Loon Museum’ Oranjestraat 13, Assen (open vrijdag tot en met zondag, 13.00 – 17.00 uur).

Deze expo is een onderdeel van de viering van het 20-jarig bestaan van het vriendschapsverdrag tussen de provincies Shaanxi en Groningen. Dit wordt ondersteund door een culturele uitwisseling van beeldende kunst. In november 2023 zal ook een officiële delegatie van de provincie Shaanxi het noorden bezoeken. Werken van Nederlandse kunstenaars gaan naar Shaanxi voor een langdurig door China reizende expositie, te beginnen in Xi’an.

Shaanxi in Groningen en Drenthe

Het begon in 2003 met een vriendschapsverdrag tussen de provincies Shaanxi en Groningen, de beide hoofdsteden Xi’an en Groningen verbonden zich in 2014, terwijl Drenthe in 2010 een vriendschapsband met Shaanxi sloot. Shaanxi heeft een bijzondere geschiedenis: 2200 jaar geleden vestigde Qin Shi Huang in de toenmalige hoofdstad Chang-an (het huidige Xi’an) het eerste keizerrijk van China. Hij heeft ons een gigantisch leger van levensgrote aardewerken figuren nagelaten: het ‘terracottaleger’ met duizenden manschappen, karren en paarden. Zijn regering duurde slechts 15 jaar en werd opgevolgd door de Han-dynastie die het 406 jaar volhield.

Zhang Qian

In 138 v.C. stuurde de Han-keizer Wu-ti de ‘commandant van de keizerlijke poort’ Zhang Qian naar het westen. Hij kwam na veel omzwervingen terug met berichten over exotische streken als Anxi (Perzië), Tiaozhi (Arabië) en Da Ch’in (Romeinse Rijk). Zo werd Zhang Qian de grondlegger van de Zijderoute, de handelsroute tussen China en de Middellandse Zee. In de eeuwen erna bleef Xi’an (‘Westelijke Vrede’) het startpunt van die Zijderoute. Nog altijd is er binnen de ommuurde stad een grote Arabische wijk, inclusief moskee.