Schoonheid aan het zwerk

Door: Redactie

Johannes Ruben (foto) woont in Nieuw-Erasmusheem en zijn balkon lijkt wel een vogelkijkhut. Met uitzicht over een waterig natuurgebied krijgt hij vele bijzondere vogelsoorten ‘in de kijker’ (letterlijk).

Op de foto één van zijn waarnemingen. Met een spanwijdte tot 2,50 meter is de Zeearend de grootste roofvogel van Noord-Europa, vandaar de bijnaam ‘Vliegende deur’.

Het eerste broedgeval van Zeearenden was in 2006 in de Oostvaardersplassen en heeft zich inmiddels tot heden uitgebreid over bijna alle provincies. In 2024 waren er maar liefst 40 paar Zeearenden in Nederland en is sinds 2017 ook broedvogel in de provincie Groningen. Johannes Ruben: “Vanaf 10 mei 2017 tot en met 27 januari 2024 heb ik 61 exemplaren van deze koninklijke majestueuze Zeearenden in Haren mogen bewonderen.”





Foto bovenaan is gemaakt door deze Harense vogelspotter.