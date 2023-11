Serie informatieve films over het wel en wee van bomen in gemeente Groningen

Door: Redactie

De gemeente Groningen voelt klaarblijkelijk de behoefte om te vertellen over het wel en wee van bomen in de gemeente (en dus ook in Haren). Bomen zijn een bron van plezier, gezond leefklimaat en ergernis. Over bomen heeft iedereen wel een mening.

Het eerste filmpje is online gezet, er volgen er meer: https://vimeo.com/882813785?utm_campaign=Nieuwsbrief+Haren&utm_medium=email&utm_source=Mailer