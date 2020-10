Shared Spaces Haren in pand ABN AMRO

Door: Redactie

Een aantal ondernemers in Haren vormen samen de stichting Shared Spaces Haren. Deze stichting wil het ontmoeten, verbinden en ondernemen van de inwoners en ondernemers van Haren en omstreken stimuleren. Dit voorjaar ontwikkelde men de bezorgdienst voor boodschappen tijdens de eerste lockdown.

De organisatie sprak dit voorjaar al opvallende ambities uit, onder andere om één locatie te openen waar men kan komen om te eten, sporten en werken, het liefst op een prominente locatie in Haren. De stichting verhuist nu van de Kerkstraat naar de Rijkstraatweg in Haren, namelijk de de locatie van de voormalige ABN AMRO. Daar is ruimte voor werkplekken in een inspirerende (en levendige) omgeving. Een ruimte waar men tegen lage kosten werkplekken kan huren (ook voor korte periodes of zelfs dagdelen) maar ook kan werken aan de gezondheid. Bij het invullen van de locatie in Haren zal de stichting speciale aandacht hebben voor de thema’s sport, eten en werken, omdat dit volgens de stichting voorwaarden zijn voor een gelukkig leven. Er komen kantoorruimtes, een sportruimte en een lounge. Daarnaast zullen er verschillende initiatieven plaatsvinden die gerelateerd zijn aan gezonde voeding. Op deze nieuwe locatie kunnen straks geestverwanten elkaar ontmoeten, zodat ideeën kunnen uitgroeien tot werkelijke plannen. De stichting staat open voor allerlei maatschappelijke initiatieven en denkt in mogelijkheden, zij komen dan ook graag in contact. Per 1 december opent de nieuwe locatie haar deuren. Wil je daarvoor al meer weten of in contact komen? Stuur dan een mailtje naar join@sharedspacesharen.nl