Sint en Piet bij je thuis? Dat kan op 4 december

Op woensdag 4 december 2024 tussen 12.30 en 14.30 uur hebben Sint & Piet ruimte vrijgemaakt in hun drukke agenda. Ze willen dolgraag kinderen (of oudere fans) verrassen, die wellicht een moeilijke tijd doormaken. Zij mogen rekenen op opbeurende woorden.

Sint & Piet willen bijvoorbeeld zieke kinderen (of iets oudere ‘fans’) in Haren of directe omgeving speciale aandacht geven. Zij komen graag 20 minuten langs voor een gezellig gesprekje.

Kent u iemand die een persoonlijk bezoek van Sint & Piet wel kan waarderen?

Stuur een mail aan: redactie@harendekrant.nl t.a.v. Hein Bloemink

Hoe werkt het?

-Adres in Haren of directe omgeving

-Er is ruimte voor vier huisbezoeken

-Uiteraard zijn er geen kosten aan verbonden

-Bij meer aanvragen wordt geloot, iedereen krijgt bericht