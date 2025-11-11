Sint en Piet in het centrum van Haren

Nieuws:

Door: Redactie

22 november

Op zaterdag 22 november 13.30 uur wordt Sint groots binnengehaald in het dorp. De wandeling gaat via de Rijksstraatweg naar het Raadhuisplein waar om 15 uur een korte podiumshow is. Maar o wee: er verdwijnen wasknijpers en sokken van Sint. Wie zit daarachter? Let op: ouders van kinderen met voedselallergie kunnen snoep voor 22 november inleveren bij Bistro Heerlijk. Piet deelt ze op naam uit bij Pepernootfabriek in de stoet.Tijdens de intocht is een gebarentolk aanwezig.

29 november

In de Dorpskerk is er meet&greet met Sint en Piet tussen 10-16 uur. Tickets met tijdsblokken gratis verkrijgbaar bij de Dorpskerk vanaf 9.30 uur. Om 11 en 15 uur komen Sint en Piet even naar buiten voor een persoonlijke groet. Verder: Sinterklaas Festival met leuke spelletjes rond de dorpskerk van 10-16 uur. Stempelkaartjes bij de Dorpskerk verkrijgbaar. Kleurplaten en brieven kunnen vanaf 22 november worden gedeponeerd in de rode brievenbus bij de kerktoren. Maak kans op een huisbezoek van Sint en Piet.