Sinterklaas Festival was weer een dorpsfeest (voor jong en oud)

Door: Redactie

Zaterdag 30 november konden kinderen in Haren op verschillende plekken in het dorp oefenen om ooit Piet te worden. Pakjeswerpen, paardrijden en zelfs daklopen konden ze uitproberen. Het gonsde in het dorp.

Voorts waren Sinterklaas en zijn Hoofdpiet de hele dag aanwezig in hun werkkamer die in de Dorpskerk was ingericht. Kinderen en hun familie konden gratis tickets krijgen om met Sint en Piet op de foto te gaan (en een praatje te maken natuurlijk). Daar werd doorlopend gebruik van gemaakt tussen 10 en 16.30 uur. Twee keer kwamen Sint en Piet een luchtje scheppen en handen schudden voor de kerk. Daar was het een drukte van belang en er waren kinderattracties, zoals een draaimolen en een spelletjeskraam.

Onder een vrolijk winterzonnetje tekenden zich harmonie en plezier af in het dorp en dat is dan weer de magie van dit kinderfeest. De organisatie was in handen van de speciale Commissie Intocht (vrijwilligers) van Ondernemend Haren.  Om 17.00 uur werd nog een huisbezoekje gebracht aan de winnares (Milou) van de kleurwedstrijd.