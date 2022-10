Slachtoffer tegen het hoofd geschopt

Door: Redactie

Na een zonnige en sfeervolle dag van de 4 Mijl ontstond zondag 9 oktober rond 20.30 uur een knokpartij in Café de Pub aan de Kerkstraat in Haren. Daarbij is één van de gasten waarschijnlijk ook tegen het hoofd geschopt, waardoor hij volgens getuigen een schedelbreuk zou hebben opgelopen. Hij moest naar het ziekenhuis.

Politie

Wat er precies is gebeurd moeten we reconstrueren op basis van getuigen, want de politie volstaat tijdens het onderzoek met een algemeen bericht. Daarin staat dat één persoon inderdaad gewond is geraakt en dat vier jongens zijn aangehouden.

Het begon die avond met meldingen dat vier politiewagens met ‘toeters en bellen’ stil hielden aan de Rijksstraatweg (20.40 uur). Even later parkeerden een politiewagen en een ambulance voor het café in de Kerkstraat. Een getuige zag op straat dat de politie met jongens sprak, die nogal vrolijk waren. Niet veel later zag de getuige echter hoe minstens één jongen door de politie werd aangehouden en in een politiebus werd gezet. Later moeten daar dus drie jongens bij zijn gekomen. Er wordt gezegd dat het hier zou gaan om jongens uit Eelde of Paterswolde, geen stamgasten van De Pub.

Onderzoek

In het café heerste de hele dag een vrolijke sfeer. De vechtpartij was ‘een smet op een super mooi verlopen 4 Mijl’, zegt een getuige uit het café. Helena Hovenkamp, mede-uitbater, zegt dat ze in contact staat met het slachtoffer en dat ze gedurende het politieonderzoek geen mededelingen wil doen over de gebeurtenissen.

