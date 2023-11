Sluiproute Vestdijklaan wordt minder aantrekkelijk gemaakt

Het is voor veel mensen die uit de richting Haren naar de A28 willen een handige sluiproute: Vestdijklaan. Deze bereikt men vanaf de Rijksstraatweg ter hoogte van de Esserweg. De gemeente vindt de verkeersveiligheid van deze weg niet in orde. Het College van B en W stelt de raad voor om de weg aan te pakken en minder aantrekkelijk te maken voor sluipverkeer. Daar gaat men in totaal 892.000 euro aan besteden.

De Vestdijklaan in de Wijert-Zuid wordt nu gebruikt door mensen met haast (onderweg naar de A28) en door mensen die in de wijk moeten zijn. Men ontwijkt daarmee twee verkeerslichten. Die combinatie vindt de gemeente niet gelukkig. Wie de weg weleens gebruikt zal de situatie overigens niet bepaald als onveilig ervaren, maar daar denkt de gemeente anders over. De snelheid moet eruit. Om de weg aan te passen wordt een bedrag van 700.000 euro beschikbaar gesteld. De nieuwe inrichting wordt gecombineerd met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. De raad moet hier goedkeuring aan geven.

De gemeente zegt in haar toelichting: “Stadsbeheer wil de Vestdijklaan in Groningen op korte termijn onderhouden, omdat uit inspectie is gebleken dat het onderhoud toch niet langer kan wachten. Vanwege het gewenste onderhoud hebben we daarom nu de kans om werk met werk te maken door dit te combineren met een aantal verkeersmaatregelen die de weg

verkeersveiliger maken. Met dit voorstel verzoeken wij bij de raad het hiervoor benodigde krediet van € 700.000, – aan te vragen. Bij dit project zetten we ook de tijdelijke kiss&ride-strook ten behoeve van de Brederoschool om in een definitief ontwerp. Hiervoor is nog een budget beschikbaar van € 192.000,- uit het project “herinrichting Vestdijklaan”

in 2020.”