Sneak preview: Wat wil de gemeente met het centrum van Haren?

Door: Redactie

De plannen voor het Raadhuisplein zijn in grote lijnen bekend. Een projectontwikkelaar kocht het Haderaplein en gaat er appartementen, winkelruimte en een supermarkt met eigen parkeerplaats realiseren. Na juridisch wapengekletter met omwonenden zal de bouw binnenkort wel een keer beginnen. Maar is dat het hele verhaal? Hoe gaat het hele plein er eigenlijk uitzien? We willen het nu wel eens weten.

Mensen in Haren (en de redactie van deze krant) vragen zich na jaren inmiddels wel eens af wat de gemeente wil met het dorpscentrum. Komt er een metamorfose? Als we in het najaar 2021 en dit voorjaar vragen naar de voortgang van het Raadhuisplein, dan blijkt er (nog) niets te melden. Als we willen weten hoe het zit met ‘betaald parkeren’, wordt al sinds 2016 door de gemeente Haren gezegd, dat we even moeten wachten op de ‘centrumvisie’. Om in de kaarten van de gemeente te kunnen kijken, gluren we in een concept ‘Uitvoeringsplan Centrumvisie’, dat we via een omweggetje in handen konden krijgen.

Doelen

In het stuk worden de doelen van de centrumvisie op een rij gezet. ‘Het Haderaplein sluit het rondje Haren af. Vergroening, klimaatbestendig en ruimte voor ontmoeting. Verbeteren van parkeren en verkeer.’ Laten we dit nu eens concretiseren.

Voorproefje 1: Een lommerrijk dorp?

Als het gaat om de beoogde ‘look and feel’ van het centrum, zegt men: “In de Centrumvisie is de wens nadrukkelijk aanwezig om het groene, lommerrijke karakter van Haren terug te laten komen in het centrumgebied. (..) Daarnaast zijn er wensen voor de openbare ruimte op het gebied van ontmoeting en toegankelijkheid: goede looproutes, winkelingangen, bankjes om te rusten en ruimte voor sport, spel en evenementen.” Dat zal veel mensen als muziek in de oren klinken.

Voorproefje 2: Waterpartij en heggen

“Bij de realisatie kijken we nadrukkelijk naar vaste beplanting van heggen, struiken en bomen, waarbij ook de aantrekkelijkheid voor insecten en vlinders een rol speelt. Ook toetsen we de haalbaarheid van het aanbrengen van een waterpartij in het centrum als onderdeel van de waterberging. Naast een sterke vergroening op het Raadhuisplein onderzoeken we ook de mogelijkheden van vergroening tussen stoep en rijbaan in het centrum waarbij de verstening wordt verminderd.”

Voorproefje 3: Concrete ingrepen

In het concept staan ook concrete ingrepen vermeld. Een bloemlezing:

*Optie van ‘een aantal uren’ gratis parkeren verkennen.

*Raadhuisplein beter aankleden, beleving versterken

*Kerkstraat meer terrassen

*Fietsparkeervoorzieningen inrichten



Steen

Over het Raadhuisplein zegt het plan: “Verklein de versteende ruimte, creëer biodiversiteit, maak de bodem open en zorg ook voor goede bodembiodiversiteit, creëer schaduwplekken met groen, zorg dat water niet het riool instroomt, maar in de ondergrond kan infiltreren.

Het concept Centrumvisie eindigt met een tijdpad, dat nog moet worden ingevuld. Dat zegt dus nog niet zoveel. Maar door de bovenstaande preview hebben we nu tenminste wel ontdekt hoe de gemeente het dorp Haren mooier wil maken.



Reactie gemeente

Manon Hoiting zegt namens de gemeente: “Het bestemmingsplan is eerder dit jaar onherroepelijk vastgesteld na een definitieve einduitspraak van de Raad van State. Dat was ook het moment voor de gemeente om de openstaande actiepunten uit het Actieplan Centrum Haren 2018 op te pakken die met name betrekking hebben op kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte van het centrum en dan vooral het Raadhuisplein. Een substantieel deel van de netto grondopbrengst van de grondverkoop voor realisatie van het bouwplan zal gebruikt worden voor verdere vergroening van dit plein. Dit past geheel in de ambitie van de gemeente om in de openbare ruimte meer ruimte te bieden voor groen, ontmoeten en klimaatadaptatie. De gemeente is voornemens om het maken van een nieuwe openbare ruimte op het Raadhuisplein (….) samen uit te werken met het dorp (bewoners, ondernemers, etc.). Het document waaruit wordt geciteerd is een intern voorbereidingsbesluit. (….) Wij verwachten in het voorjaar van 2023 concreet met het maken van een nieuw ontwerp aan de slag te kunnen.”

Disclaimer: Haren de Krant baseert zich op een ‘concept’ en legitimeert zich door te zeggen dat Haren nu al zolang wacht op informatie. Het wordt tijd eens te weten wat het gaat worden. Toegegeven, de vertraging ontstond vooral doordat omwonenden tot aan de Raad van State bezwaren uitten over de plannen.