Sociale Brigade Haren zette zich weer in voor Oekraïne

Door: Redactie

Zaterdag was er een weer inzamelactie voor vluchtelingen uit Oekraïne in een pand aan het Raadhuisplein in Haren. Bezielende kracht achter de actie was de Sociale Brigade uit Haren, die zich inzet voor o.a. de mensen die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht.

Er werden allerlei spullen, waaronder knuffels voor kinderen, ingezameld en ook geld (opbrengst 1.300 euro). Mensen uit Oekraïne hielpen me en zorgden voor de catering.