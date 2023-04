Sociale Brigade van Haren heeft nu website

Nieuws:

Door: Redactie

Willemijn Kemp uit Haren is één van de aanjagers van de Sociale Brigade Haren-Groningen. Dat is een groep mensen die het hart laat spreken en de handen laat wapperen.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne organiseert deze groep allerlei hulpacties en helpt met heel praktische zaken bij de opvang van vluchtelingen in het Nesciohotel in Haren. Geen woorden maar daden dus. In Haren de Krant werd deze club eens ‘de sociale brigade’ genoemd en die naam is een eigen leven gaan leiden. Over de hulpacties zegt Willemijn Kemp: “Een vraag kan uit alle hoeken komen, en komt vooral van de mensen uit Oekraïne zelf. Van het leren van de Nederlandse of Engelse taal tot aan het vinden van een geschikte fiets of laptop voor schoolgaande pubers. Van het begeleiden naar sport of muziek tot het vinden van werk of een woning. Van een luisterend oor bij verdriet of stress tot een gezamenlijk uitje en ontspanning.” De Sociale Brigade kan iedere bijdrage, zowel financieel als in natura, goed gebruiken. De nieuwe website laat zien dat het geen eenmansactie is, maar gedragen wordt door meer mensen die iets willen doen. Kijk op www.socialebrigade.com. Kemp: “De website is een platform dat bijdraagt aan een maatschappelijk aspect dat steeds meer onder druk lijkt te staan: ‘oog hebben voor elkaar’. De website zal als een springplank werken om activiteiten en initiatieven mogelijk te maken, waarvoor we onze handen ineenslaan.”