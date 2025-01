Spelers vv Gorecht uit de slaap gehouden door Heracles-fans

Nieuws:

Door: Redactie

Vrijdagavond verbleef het eerste elftal van vv Gorecht met staf in een hotel in Delden, waar men op trainingskamp was. Fans van eredivisionist Heracles meenden dat het de ploeg van Sparta was, tegenstander van de club dit weekend.

Bij wijze van grap werd zwaar vuurwerk afgestoken bij het hotel, om de vermeende spelers van Sparta uit de slaap te houden of te treiteren. Die zaten echter in een ander hotel en hadden geen last van het knallen. De spelers van Gorecht des te meer. De Harenaars werden er niet anders van en besloten te vertrekken en nog even op stap te gaan in Hengelo. Dit meldde Dagblad van het Noorden vandaag.