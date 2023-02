Stamppotmaaltijd World Servants 25 februari

Door: Redactie

Op 25 februari organiseert actiegroep World Servants Haren de jaarlijkse stamppotmaaltijd. Het wordt volgens de organisatie een avond vol ontmoeting, gezelligheid en natuurlijk stamppot.

Rozan Klerk zegt: “De maaltijd begint om 17.30 (inloop vanaf 17.00) in buurthuis De Mellenshorst in Haren. Met deze actie halen wij geld op voor onze World Servants projecten. In de zomer van 2023 gaat Carlijn naar Geldermalsen (NL) om daar mee te bouwen aan de leefomgeving van mensen met een beperking. Stijn en Rozan gaan naar het dorp Omgboa in Uganda om daar mee te bouwen aan een kleuterschool. Maar bouwen aan verandering kunnen we ook in onze eigen omgeving. Niet voor iedereen is een avondje uit namelijk vanzelfsprekend. Daarom kun je dit jaar ook een weggeefticket kopen waarvoor wij iemand uitnodigen (of misschien ken je zelf wel iemand) die wel een avondje uit verdient. Eet je mee? Aanmelden kan via geef.ws/aantafel of door een mailtje te sturen naar rozan@wsharen.nl.”