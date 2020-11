Stichting met idealen op mooiste locatie in Haren: Hoe krijgen ze dat voor elkaar?

Door: Redactie

Waar voorheen de ABN Amro was gevestigd, op één van de meest begeerde locaties in Haren, opent op 1 december de Stichting Shared Spaces. Vier mensen met een gepassioneerde visie op de samenleving, rijk aan ideeën maar (nog) niet kapitaalkrachtig. Hoe kunnen zij zich deze locatie veroorloven? Voorzitter Jannick Plantinga (26) bewijst dat een gezamenlijke passie en een drive deuren opent.

We willen horen hoe Shared Spaces Haren deze locatie kon verwerven. Plantinga: “We zaten aan de Kerkstraat en werkten daar hard aan het realiseren van ons concept. We waren op zoek naar een A1-locatie en hadden eerst ons oog laten vallen op een pand aan de Brinkhorst. Maar in de zomer hoorden we dat de ABN Amro uit Haren zou vertrekken. Wij zeiden toen al tegen elkaar: wat zou het vet zijn om gewoon in dat pand te gaan zitten! Wij kwamen in contact met de eigenaar en de vonk sloeg over. Hij was direct enthousiast en bleek bereid het pand voor een jaar (met optie voor langer) aan ons te verhuren voor een schappelijke prijs.” Lees meer over dit opmerkelijke project in Haren de Krant, die tussen 18 en 20 november wordt verspreid. Niet ontvangen? Ons depot treft u aan in de TinQ Shop aan de Kerklaan 37 te Haren.

Foto: Jannick Plantinga in het kantoor waar voorheen bankzaken werden gedaan.