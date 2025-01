Stichting Oud Papier Haren deelt cheques uit

Nieuws:

Door: Redactie

Zondag 26 januari heeft de voorzitter ven de Stichting Oud Papier Haren Jan Derk Sluurman vijf cheques ter waarde van in totaal 6000 euro kunnen uitreiken aan vertegenwoordigers van de Dorpskerk en de Gorechtkerk in Haren.

De kerken hebben elk voor 3000 euro aan projecten mogen indienen. De Dorpskerk heeft gekozen voor Inlia in Groningen en de Stichting Kasih Bunda in Djakarta. En de Gorechtkerk heeft gekozen voor Begeleiding vluchtelingen van Humanitas, het project Veilig bevallen in Sierra Leone van de Wilde Ganzen en het studentenproject SPN in Nepal.

Het geld is gegenereerd uit het oud papier dat wordt ingezameld in Haren en in Glimmen. Dat er in de dorpen blauwe papiercontainers zijn ingevoerd wordt door de stichting zeker gemerkt maar gelukkig zijn er altijd nog mensen die de grote papiercontainer in Haren en in Glimmen weten te vinden. Soms zelfs mèt hun blauwe container. In Haren kan het oud papier elke vrijdag (hele dag) en zaterdagmorgen (van 9.00 tot 12.00) worden ingeleverd aan het einde van de Beatrixlaan (bij de Sint Nicolaasschool) en in Glimmen elke laatste zaterdag van de maand van 9.00 -12.00 aan de Meidoornlaan bij de Parallelweg.

v.l.n.r. Magdalena Hartlief (Gorechtkerk), Tiny Boonstra (Dorpskerk) en Jan Derk Sluurman (Stichting Oud Papier Haren)