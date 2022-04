Stichting wil hekwerk om homo’s te weren weghebben bij Glimmermade

Door: Redactie

De Stichting Keelbos, die homo-ontmoetingsplaatsen open wil houden, heeft onlangs zonder succes getracht het ‘homopaadje’ bij parkeerplaats De Witte Molen open te houden. Op 23 maart gaf het Waterschap Hunze en Aa’s toestemming voor afsluiting van het pad, waardoor homoseksuele mannen zich niet meer naar een rustige plek langs het Noordwillemskanaal kunnen begeven. De stichting richt nu haar pijlen op een hekwerk aan de andere zijde van de A28, parkeerplaats Glimmermade.

Volgens Hans Scheffer van Keelbos heeft Rijkswaterstaat bij een reconstructie rond 2007 wederrechtelijk een hoog hek met tralies geplaatst om homo’s te beletten zich naar een plek in de bossages langs de Punterweg te begeven. Scheffer noemt het een ‘gevangenishek met tralies’. Hij meent een juridische basis te hebben om het hek verwijderd te krijgen: “Daar de hoogte ervan meer dan twee meter is (hoogte vanaf de grond 220 cm). De Algemene Plaatselijke Verordening van de voormalige gemeente Haren geeft bij een hoger hek dan 200 cm een vergunningsplicht aan. Bij de gemeente Groningen is echter geen vergunning of ontheffing te vinden. Wij merken op dat de gemeente Haren en nu de gemeente Groningen veel te meegaand zijn in het inwilligen van verzoeken van Rijkswaterstaat.”

Scheffer ziet een patroon van opjaagbeleid en voert op meerdere plaatsen in ons land strijd aan overheden die homo’s willen wegjagen van ontmoetingsplaatsen. Hij hoopt dat Rijkswaterstaat alsnog door de gemeente wordt gesommeerd het hek te verwijderen.