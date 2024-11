Door: Redactie

Opnieuw is een avontuurlijke stier door het hek gegaan van een weiland langs de A28 ter hoogte van de afrit Haren (komende vanuit het zuiden).

Maandag 10.30 uur. Een passant heeft nu de politie gebeld. Enkele weken geleden was de stier ook al op sjouw en toen is die door passanten het weiland ingedreven.

Het fietspad ligt langs de snelweg, dus is de situatie ongewenst.