Stroomstoring door brand in verdeelkast Lutsborgweg Haren

Door: Redactie

Naar verwachting zitten inwoners rond Lutsborgsweg en Roerdompweg woensdag tot diep in de middag zonder stroom, geheel of gedeeltelijk. Dat is het gevolg van een brand die woensdagochtend rond 6.15 uur ontstond in een verdeelkast in de berm op de kruising van genoemde wegen.

Getuigen hoorden een fikse knal, waarna de kast vlam vatte. Later knetterde het nog enkele keren. De oorzaak is niet bekend, het gevolg wél. Enexis moest ter plaatse komen om de stroom uit voorzorg af te sluiten en te beginnen aan het herstel.

De brandweer was snel ter plaatse om de situatie te beveiligen.

Foto: Sander Bolhuis 112 Groningen / Haren de Krant