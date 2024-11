Stroomstoring Oosterhaar

Door: Redactie

Of het iets te maken heeft met Halloween is de vraag, maar een deel van de wijk Oosterhaar zit sinds 18 uur in het donker.

Er is een stroomstoring, die volgens Enexis rond 21 uur zal zijn verholpen

Update 20.20 uur: de oorzaak is een defect aggregaat, dat al een poos de stroom opwekt voor de Pinksterbloemweg en omgeving in verband met werkzaamheden aan een verdeelstation. Het vervangen van het defecte aggregaat kost tijd, omdat er bulten zand in de weg liggen, zo meldt een buurtbewoner.

Update 22.50u: sinds 21.50u is de storing verholpen dankzij inzet van monteurs.