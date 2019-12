Stuur uw decemberverhaal naar Haren de Krant

Door: Redactie

In de krant van december publiceren we de mooiste decemberverhalen van onze lezers.

DOE MEE

Schrijf uw eigen decemberverhaal. Lichtvoetig of zwaar. Met emotie, verwachtingen, teleurstellingen of juist heel zakelijk. Fictie of non-fictie. Autobiografisch mag, maar hoeft niet.

Kortom: laat uw pen (of PC) spreken en zet uw decembergedachten op papier. Raak onze lezers. De mooiste inzendingen zetten we in de krant van 18 december.

We hebben al mooie verhalen ontvangen, maar dat van u was er nog niet bij.

Stuur uw verhaal van maximaal 400 woorden UITERLIJK 8 DECEMBER aan: redactie@harendekrant.nl.

Per post kan ook: Haren de Krant (redactie), Verlengde Hereweg 174, 9722 AM Groningen

Via What’s App: 06-53729366.