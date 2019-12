Taakstraffen voor derde Harense straatrover

Door: Redactie

Afgelopen vrijdag deed de rechtbank in Groningen uitspraak in de zaak tegen een 17-jarige Harenaar, die betrokken was bij de straatroof op 27 april aan het Westerveen in Haren. Hij kreeg ook een half jaar voorwaardelijke jeugdgevangenis opgelegd.

Zijn twee mededaders uit Haren worden nog psychiatrisch onderzocht, omdat de rechtbank hun manier van denken zorgelijk vond. Enkele weken geleden werd tegen die twee knapen dus nog geen straf opgelegd, maar werd extra onderzoek gelast. Het is nog niet bekend wanneer dit onderzoek is afgerond.