Tangerine treedt op in Noordlaren

Noordlaren Muziek presenteert dit seizoen haar openingsconcert met de traditionele taartproeverij.

Dat gebeurt op zondagochtend 24 september 2023, aanvang 10.30 uur, in de Bartholomeuskerk, de dorpskerk van Noordlaren.

Noordlaren Muziek prijst zich gelukkig met het kunnen aantrekken van Tangarine voor het openingsconcert van het nieuwe seizoen 2023-2024.

Het Nederlandse singer-songwriter-duo Tangarine geniet grote nationale bekendheid. Het bestaat uit de identieke tweelingbroers Arnout en Sander Brinks. Arnout en Sander delen hetzelfde DNA en klinken ook identiek. Ze zingen zoals alleen een eeneiïge tweeling dat kan. ‘Samenzang, zó prachtig dat hij uit één mond lijkt te komen in plaats van uit twee’, zo konden wij in de Volkskrant lezen.

Tangarine veroverde als huisband van De Wereld Draait Door de harten van de tv-kijkers. De tweeling reisde langs vrijwel elk poppodium in Nederland en speelde op festivals als Lowlands, Haldern Pop en Into The Great Wide Open. In de jaren erna richtte Tangarine zich op concerten in het theater. Hun theatertours zijn steevast overal uitverkocht. Tevens werden Arnout en Sander door het tijdschrift Esquire Nederland uitgeroepen tot de best geklede artiesten.

Noordlaren Muziek heeft de traditie ontwikkeld om jaarlijks in de ruime pauze van het openingsconcert een taartproeverij te organiseren. Dan presenteren Noordlaarders zelf gebakken taarten en andere lekkernijen aan het publiek. Houdt u daar rekening mee bij het nuttigen van uw ontbijt!

Al dit heerlijks is in de prijs inbegrepen.

Zondagochtend 24 september 2023, 10.30 uur

Bartholomeuskerk – Lageweg 8, Noordlaren

Toegang: € 17,50. Jeugd t/m 12 jaar € 5,00

inclusief een taartproeverij met een kop koffie/thee in de pauze

in het tegenover de kerk gelegen dorpshuis De Hoeksteen

Kaarten

Noordlaren Muziek heeft zich aangesloten bij het automatische boekings- en betalingssysteem van Geboekt in Haren, de toegangspoort tot alle activiteiten onder de vlag van de Culturele Raad Haren. Reserveren en betalen van kaarten voor onze concerten moet u vanaf nu doen op de site van Geboekt in Haren. Ga naar: www.geboektinharen.com

Alle nieuwe dingen moeten wennen. Mocht u op deze site stranden, dan kunt u nog een keer uitwijken naar de tot voor kort bestaan hebbende procedure van aanmelding via e-mail, deze keer naar: noordlarenmuziek@gmail.com en als laatste redmiddel opbellen naar tel. 06 22213287.

