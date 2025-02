Te weinig vrijwilligers om te knotten, nieuwe datum gepland

Nieuws:

Door: Redactie

De nieuwe datum: vrijdag 28 februari vanaf 14:00 uur. Het was de bedoeling om afgelopen zaterdag met een groep vrijwilligers wilgen te gaan knotten bij het zonnepark op de Mikkelhorst in Haren. Er kwamen echter te weinig mensen opdagen, waardoor er een nieuwe datum is geprikt.

“Er is enige haast bij geboden”, vertelt Wout Veldstra van Duurzaam Haren. “Een wilg kun je het beste knotten in de wintermaanden, als het niet vriest. Het is belangrijk om de klus te klaren voordat de boom in bloei komt. Aangezien de voorspellingen aan het einde van de komende week temperaturen rond de 10 graden aangeven, willen we de werkzaamheden zo snel mogelijk uitvoeren.”

Waarom er dit keer minder animo was, is niet duidelijk. “Vorig jaar trok de actie veertien vrijwilligers”, vertelt Veldstra. “Om de werkzaamheden alsnog uit te voeren, hebben we een nieuwe datum gepland: vrijdag 28 februari om 14.00 uur.Uiteraard zorgen we voor koffie, thee en iets lekkers.”

Verzamelen op vrijdag 28 februari vanaf 14:00 uur bij het toegangshek van de Mikkelhorst. Opgeven graag vóór 26 februari 2025 per mail bij woutveld@gmail.com