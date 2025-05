Terugkeer Blokker in Haren nu 100% zeker

Door: Redactie

Blokker gaat weer open in Haren. Vermoedelijk tussen nu en eind juli wordt de heropening verwacht. Ondernemer Roland Palmer heeft uit het failliete Blokker de naam en het beeldmerk gekocht en kan dus nu beginnen aan het openen van een serie winkels die direct herkend zullen worden door het publiek. Dit nieuws wordt bevestigd door verkoopleider Mark Vrieze van Blokker.

Het ‘nieuwe Blokker-bedrijf’ heeft in kaart gebracht welke filialen van de keten destijds rendabel waren en daar hoort Haren bij. Voorts zal Blokker ervoor waken niet dezelfde fouten te maken als vroeger, die wellicht hebben geleid tot het faillissement van de ‘oude’ Blokker. Volgens Mark Vrieze zal het assortiment globaal hetzelfde zijn als men is gewend.

Wanneer de winkel in Haren zal heropenen is niet bekend, want dat hangt volgens Vrieze af van leveranciers. Maar hij durft wel te beloven dat Haren uiterlijk eind juli heropend zal zijn. Rond 20 mei zullen de ramen in de Harense winkel aan de Rijksstraatweg worden afgeplakt, zodat met de inrichting kan worden begonnen. Mark Vrieze zegt dat zowel de nieuwe filiaalleider als medewerkers al Blokker-ervaring hebben. “Maar we hebben ook vacatures, dus wie bij Blokker in Haren wil komen werken is welkom”, zegt hij.

Het gerucht dat Blokker weer zou starten in Haren hebben we op 3 april gepubliceerd en we baseerden ons op betrouwbare bronnen. Toch wilde bij Blokker niemand dit bericht bevestigen. Volgens Mark Vrieze is het een bewuste keuze om nu als eerste de lokale kranten en media te informeren. Hij zegt: “De landelijke media zitten ons al op de nek, maar we kiezen bewust voor lokale media, omdat we als nieuwe Blokker ons meer op de lokaliteit willen richten. Zo hebben we ook zeker interesse om aan lokale evenementen mee te doen en contact op te nemen met Ondernemend Haren.”

