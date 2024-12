Top 2000 dienst in Gorechtkerk 22 december

Nieuws:

Door: Redactie

Op zondagavond 22 december a.s. zal er om 19:00 uur in de Gorechtkerk een Top 2000 dienst plaatsvinden. Na afloop van deze dienst is er de mogelijkheid om in Het Schip, het jeugdgebouw achter de Gorechtkerk, nog een drankje te drinken. Daar zal dan in de jeugdsoos ‘t Vooronder een echt Top 2000 café zijn met natuurlijk de bijbehorende muziek.

Het thema van de dienst is: SHOUT/SCHREEUWEN

Shout

Shout

Let it all out

These are the things I can do without

Come on

I’m talking to you

Come on

(Tears for Fears)

Dit liedje is geschreven in de nadagen van de Koude Oorlog. Ook al is de song 40 jaar oud, hij heeft nog niets aan betekenis ingeboet. Het lied gaat erover hoe mensen zich soms verliezen in schreeuwen naar elkaar en hoe ze elkaar het leven zuur kunnen maken. Tegelijk is het lied een schreeuw om te laten zien dat het anders kan. Zo reikt ‘Shout’ ons het thema aan van de Top 2000 viering. Ook onze tijd is een tijd van de schreeuw. De schreeuw van mijn gelijk, de schreeuw van ik tegen de ander, de schreeuw van het grote ego.

In deze Top 2000 dienst heeft popmuziek een hoofdrol. Ds. Jaap C. Overeem laat, samen met de mannen van gospelrockband Grace, zien dat het anders kan. Door nummers uit de Top 2000 een plek te geven in een kerkdienst, waarin de bijbel ons een andere boodschap aanreikt.

Daarbij krijgt een popsong in een kerkdienst soms een onverwachte diepte, die je op de radio of op Spotify niet direct zult ontdekken. Tijdens deze Top 2000 dienst vindt men in de muziek en de verhalen uit de bijbel een manier waarop het ook anders kan. Want het is niet de bedoeling dat de soundtrack van ons leven schreeuwen wordt.

De toegang voor deze dienst is gratis.