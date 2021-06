Twee bevers kiezen Oosterpolder bij Haren als woonplaats

Door: Redactie

In de Oosterpolder, het gebied ten oosten van de wijk Oosterhaar in Haren, zijn twee bevers neergestreken om zich er te vestigen. Wandelaars uit de buurt hebben de vraatsporen aangetroffen en de bevers zelf ook gezien.

De Oosterpolder (grenzend aan de Onnerpolder) is volgens Manon Corbier, die deze foto maakte, onderdeel van het Zuidlaardermeergebied en van het Natura 2000 gebied. Ze vindt het vooral mooi nieuws, omdat de bever in Nederland was uitgestorven. Het tij lijkt gekeerd en volgens Manon is de bever van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de natuur aan de rand van ons mooie dorp. Ze vindt de komst van de bever ook een aanwijzing dat het gebied rond Oosterhaar een grote ecologische waarde heeft, die gekoesterd moet worden.

