Twee vuurwerkvrije gebieden in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De kerstdagen komen steeds dichterbij en ook oud en nieuw staat voor de deur. Het is daarom goed om te weten welke gebieden vuurwerkvrij zijn.

In Haren zijn twee vuurwerkvrije gebieden:

1-de omgeving van het Burgemeester Boeremapark

2-omgeving Zorgboerderij de Mikkelhorst.

In deze gebieden is het verboden om vuurwerk af te steken. Vuurwerkvrijegebieden zijn er om de mensen, dieren en gebouwen te beschermen tegen gevaar, schade en overlast van vuurwerk. Het afsteken van vuurwerk mag alleen buiten deze gebieden van woensdag 31 december 18:00 uur tot donderdag 1 januari 02:00 uur.