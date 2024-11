Uit 30 jaar Haren de Krant ‘Promenade’ werd ‘Handy’ werd ‘Villa Aaf’

Door: Redactie

Deze foto (1) maakte onze fotograaf rond 2005 van de roemruchte villa aan de Rijksstraatweg 101 in Haren.

In 1905 werd het huis gebouwd als hotel met terras onder de naam La Promenade. Wandelaars gingen er wat drinken en reizigers konden er overnachten. Kort na de opening werd uitbater Jan van Hemmen door een dronken student op zijn hoofd geslagen met een stoelpoot en liet het leven. In de jaren ’20 kwam de familie Meindert Johannes Eerelman hier wonen. Hij was drukker en in het koetshuis kwamen de persen te staan. Rond 1937 werd hier het Eerelman’s Weekblad opgericht, een advertentiekrant voor Haren, met daarin ook korte nieuwsberichten. In de oorlogsjaren werd verzetswerk gedaan in dit pand. De ramen werden afgeplakt en dan werd er illegaal Trouw gedrukt, maar ook werden documenten gemaakt waarmee mensen aan de Arbeitseinsatz konden ontkomen. In 1943 werden de eerste diensten van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk gehouden in de drukkerij. Het pand Le Promenade kwam in de jaren ‘50 in bezit van handelaar H.J. Schoenmaker die er met zijn gezin woonde en er het bedrijf (Handy) runde.

In de jaren ’80 begon Schoenmaker de greep op het huis kwijt te raken en sloeg de verpaupering toe. Hij wilde het pand echter nooit verkopen, maar ging in 2006 overstag. Ontwikkelaar Niko Ruiter (Parthenon) kocht het (ruim 1 miljoen euro) en maakte plannen voor sloop en nieuwbouw van appartementen. Omwonenden waren tegen. Daarop ging Parthenon failliet. In 2014 werd het pand uiteindelijk gekocht door de huidige bewoner en opgeknapt.

(1)