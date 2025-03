Uit de Dorpsraad van Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Update van de Dorpsraad Haren

Door Rolf Smit, voorzitter

Het is een tijd stil geweest vanuit onze kant en dat heeft een aantal oorzaken, maar het betekent niet dat we niets hebben gedaan. We hebben vanuit verschillende kanten goede ideeën en vragen gekregen, waar wij graag mee aan de slag willen gaan. We willen die plannen en ideeën graag omzetten in concrete resultaten voor de mensen in ons prachtige dorp. Om dat ook daadwerkelijk te kunnen, moesten onze planning en begroting nog wel goedgekeurd worden door de gemeente Groningen. Inmiddels heeft de gemeente Groningen onze plannen goed bevonden en we hebben inmiddels de subsidie van de gemeente ook ontvangen. We merkten dat het lastig is om plannen goed te formuleren en daarmee de onderbouwing van onze begroting helder en op de juiste manier te verwoorden. Als bestuur hebben we nog weinig ervaring met het maken van gemeentelijke documenten en aanvragen. Wij hebben vlak voor het inleveren van dit stuk een positief bericht van de gemeente aangaande onze plannen en begroting gekregen, zodat wij verder stappen kunnen maken. Zoals al eerder gecommuniceerd, zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. We hebben aangegeven dat het bestuur een afspiegeling zou moeten zijn van onze inwoners, maar dat klopt nog niet helemaal. Wij zouden het erg fijn vinden als nog een paar dames zitting willen nemen in het bestuur en ook een jongere is heel erg welkom. Als het jou iets lijkt, ben je welkom bij een bestuursvergadering, je mag jezelf ook meteen aanmelden door een mail te sturen aan info@dorpsraadharen.nl.

We hebben inmiddels een vaste locatie gevonden. Westerholm wordt onze vaste vergaderlocatie. Zowel de bijeenkomsten van de Dorpsraad vergaderingen als de bestuursvergaderingen zullen daar plaatsvinden. Iedere 2e woensdag van de maand vergadert het bestuur in Westerholm. Verder komen we als Dorpsraad bij elkaar op de 4e woensdag van de maanden maart, mei, september en november. Deze vergaderingen zijn open voor belangstellenden en geïnteresseerden! En datzelfde geldt ook voor de vergaderingen van het bestuur. U bent van harte welkom. Voor bewoners, door bewoners. Verder hebben we gesproken met “de Groninger dorpen” en we hebben contact gezocht met de 3 andere dorpen uit de voormalige gemeente Haren, om te verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het lijkt ons goed dat we gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring. We hopen op die manier elkaar te helpen.