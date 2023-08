Uitgebreid programma Open Monumentendag op 9 en 10 september

Door: Redactie

De Harens Historische Vereniging Old Go organiseert al jarenlang de Open Monumentendag in de Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. Dit jaar pakt de vereniging de zaken groots aan. Plaats van actie is het dorp Noordlaren met als centraal punt het dorpshuis De Hoeksteen aan de Lageweg 45 te Noordlaren. Zowel op zaterdag 9 september als op zondag 10 september is er een uitgebreid programma.



Bijzondere rondleider: Harmannus de Groot

Harmannus De Groot werd geboren op 8 januari 1815 te Groningen. Begin 1849 werd hij veldwachter van de gemeente Haren. Dat zou hij blijven tot 1875. Met de Noordlaarders heeft de heer De Groot heel wat te stellen gehad. Op speciaal verzoek van Old Go komt hij op 9 en 10 september terug in wereldse sferen om zijn verhalen te vertellen tijdens een rondwandeling door het dorp.

Lezing Henny Groenendijk

Excursies door Noordlaren onder leiding van Harmannus de Groot en Henk Abbring

Muziek in de kerk door Drik Hoogstede

Huifkartocht over de Noordlaarder es

Expositie met foto’s, films en historische informatie

Open monumenten en informatieboekje

Informatiemarkt

Poffertjeskraam

Draaiorgel

Excursie begraafplaats

Het volledige programma met alle aanvangstijden is hieronder te vinden, maar ook op www.oldgo.nl. Deelname is gratis (zelfs de poffertjes) en aanmelding vooraf is niet nodig.

Lezing Prof. Henny Groenendijk

De opening vindt plaats op 9 september 2023 om 11.00 uur in de Hoeksteen door Prof. Henny Groenendijk. Hij zal een lezing houden over Levend erfgoed in landschap en dorp. Voorbeelden uit de oude gemeente Haren.

Huifkartocht Noordlaarder es onder leiding van Ingrid Schenk

Er zijn niet alleen gebouwde monumenten, maar ook aardkundige. De Noordlaarder es is bij uitstek de plek om die te laten te zien. De huifkartocht gaat eerst langs het enige bewaard gebleven hunebed in de provincie Groningen, een 5000-jarige getuige uit de prehistorie. Het restant is nog op het nippertje gered van de slopershamer. Dan stapt u uit bij een pingoruïne, een relict uit de laatste ijstijd van 112.000-12.000 jaar geleden. Midden in die ijstijd wist grondwater zijn weg door de diep bevroren bodem naar boven te vinden en vormde een ijslens. In warmere perioden smolt de lens en werd een meertje. Dat meertje is er nog steeds. De aanblik ervan zal iedereen verrassen. ‘Je waant je terug in de tijd’ wordt vaak opgemerkt. Vervolgens voert de tocht langs restanten van een middeleeuwse karrenroute die liep van Schipborg naar Appelbergen. En dan gaan we weer over de Noordlaarder es recht op de molen de Korenmolen af over de klinkers die ooit onder de Rijksstraatweg lagen. Door verhalen laat Ingrid Schenk u in contact komen met hun geschiedenis.

Muziek in de kerk

Muziek in de kerk, georganiseerd door ‘Noordlaren Muziek’. Drik Hoogstede bespeelt het Van Oeckelenorgel in de kerk. Dirk Herman de Jong vertelt over de geschiedenis van de kerk en het orgel en gaat in op de plaats van het orgel in de klassieke muziek.

Infomarkt en foto-expositie in de Hoeksteen

In de Hoeksteen is uniek materiaal over de historie van Noordlaren te zien. Aan de hand van oude kadastrale kaarten en foto’s wordt de ontwikkeling van het dorp van 1830 tot 1980 in beeld gebracht. Van veel percelen is de kadastrale historie en de bewoningsgeschiedenis te raadplegen. Er liggen oude Harener Weekbladen ter inzage. Er zijn een drietal films over Noordlaren: een promotiefilm van de gemeente Haren uit 2008, een aflevering van de serie ‘de dertien dorpen’ van Oog-TV over Noordlaren uit 2019 en een film over de begraafplaats te Noordlaren van 2021.

Op de infomarkt kunt u terecht voor inschrijving voor de huifkartocht, het afhalen van het informatieboekje over de monumenten in Noordlaren, informatie over de Harense Historische vereniging Old Go, de koop van tweedehandsboeken over de Harener historie en met al uw vragen over de historie van Noordlaren.

Programma

Zaterdag 9 september

11.00

Opening in de vorm van lezing over Levend erfgoed in landschap en dorp. Voorbeelden uit de oude gemeente Haren door Henny Groenendijk

12.00

Opening expositie en infomarkt

12.00

Wandeling door Noordlaren o.l.v. Harmannus de Groot

12.30

Joris ten Have maakt met zijn draaiorgel een rondgang door het dorp Noordlaren

13.00

Vertrek huifkar voor een tocht over de Noordlaarder es onder leiding van Ingrid Schenk (inschrijving op de infomarkt)

13.00

Gratis poffertjes bij de kraam voor De Hoeksteen

13.00

Excursie Noordlaren o.l.v. Henk Abbring

14.00

Muziek in de kerk, georganiseerd door ‘Noordlaren Muziek’. Drik Hoogstede bespeelt het Van Oeckelenorgel in de kerk. Dirk Herman de Jong vertelt over de geschiedenis van de kerk en het orgel en gaat in op de plaats van het orgel in de klassieke muziek

14.00

Wandeling door Noordlaren o.l.v. Harmannus de Groot

15.00

Excursie Noordlaren o.l.v. Henk Abbring

15.00

Vertrek huifkar voor een tocht over de Noordlaarder es onder leiding van Ingrid Schenk (inschrijving op de infomarkt)

16.00

Wandeling door Noordlaren o.l.v. Harmannus de Groot

Zondag 10 september

13.00

Expositie en infomarkt

13.00

Gratis poffertjes bij de kraam voor De Hoeksteen

13.00

Wandeling door Noordlaren o.l.v. Harmannus de Groot

13.00

Vertrek huifkar voor een tocht over de Noordlaarder es onder leiding van Ingrid Schenk (inschrijving op de infomarkt)

14.00

Joris ten Have maakt met zijn draaiorgel een rondgang door het dorp Noordlaren

14.00

Muziek in de kerk, georganiseerd door ‘Noordlaren Muziek’. Drik Hoogstede bespeelt het Van Oeckelenorgel in de kerk. Dirk Herman de Jong vertelt over de geschiedenis van de kerk en het orgel en gaat in op de plaats van het orgel in de klassieke muziek

14.00

Excursie Noordlaren o.l.v. Henk Abbring

15.00

Rondleiding over de begraafplaats o.l.v. de grafdelver Martinus Tuik

15.00

Vertrek huifkar voor een tocht over de Noordlaarder es onder leiding van Ingrid Schenk (inschrijving op de infomarkt)

16.00

Wandeling door Noordlaren o.l.v. Harmannus de Groot

16.00

Muziek in de kerk, georganiseerd door ‘Noordlaren Muziek’. Drik Hoogstede bespeelt het Van Oeckelenorgel in de kerk. Dirk Herman de Jong vertelt over de geschiedenis van de kerk en het orgel en gaat in op de plaats van het orgel in de klassieke muziek

17.00

EINDE