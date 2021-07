UMCG zoekt vrijwilligers voor onderzoek nieuw corona-vaccin

Nieuws:

Door: Redactie

Het UMCG doet onderzoek naar een kandidaat-vaccin tegen Covid-19: het AKS-452 vaccin van Akston Biosciences uit de Verenigde Staten. De eerste resultaten zijn positief. Voor de tweede fase van het onderzoek zoekt het UMCG nu 116 gezonde vrijwilligers die nog geen ander coronavaccin hebben gehad.

100% seroconversie

De eerste resultaten van het onderzoek naar het vaccin van Akston Biosciences laten een positief beeld zien: de seroconversie is 100%, wat betekent dat het vaccin een zeer goede bescherming kan bieden tegen het coronavirus. Bij alle 60 deelnemers aan het onderzoek ontstond een uitstekende antilichaamrespons met een enkele prik met 90 microgram van het vaccin. Ook werd bij de gevaccineerde vrijwilligers een veel hogere concentratie antistoffen aangetroffen dan bij mensen die een COVID-19 infectie hebben gehad. Enkele vrijwilligers ervoeren milde bijwerkingen die vergelijkbaar zijn aan de huidige geregistreerde vaccins. Daarbij valt te denken aan een beurs gevoel op de plek van de injectie kort na de vaccinatie.

Vrijwilligers gezocht voor fase 2

Nu deze eerste fase succesvol is afgerond, zoekt het UMCG voor de tweede fase van het onderzoek opnieuw vrijwilligers. Het gaat om gezonde mensen in de leeftijd 18 tot 85 jaar, die geen corona hebben gehad en tot nu toe nog geen ander coronavaccin hebben gekregen. Deelnemers verliezen niet het recht om later ook nog een ander coronavaccin te krijgen. Iedereen die meedoet aan de studie krijgt een vaccin. Er wordt in deze studie dus geen gebruik gemaakt van een placebo. Vrijwilligers ontvangen €500 voor deelname aan de studie. Ook is er een wervingsvergoeding van €200 voor elke geschikte deelnemer die wordt aangedragen.

Het doel is om verder onderzoek te doen naar de veiligheid, de verdraagbaarheid en de reactie van het immuunsysteem op het vaccin te onderzoeken.

Ander type vaccin

Het Akston vaccin is gebaseerd op een spike-eiwit, dat gefuseerd is met een eiwitfragment van een menselijk antilichaam. Het vaccin zit in een vloeistof of adjuvant die de afweerreactie versterkt. In dit type vaccin wordt geen gebruik gemaakt van genetisch materiaal. Het is dus geen mRNA vaccin en maakt ook geen gebruikt van een ander virus.

Belang van wereldwijd vaccineren

Het Akston vaccin kan in de koelkast worden bewaard en blijft tot vier weken goed op kamertemperatuur. Het is dus makkelijk te transporteren naar andere werelddelen, waar bewaartemperaturen van -80 °C (de bewaartemperatuur van de huidige geregistreerde vaccins) onmogelijk zijn en de vaccinatiegraad laag is; zoals in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Door wereldwijd zoveel mogelijk mensen te vaccineren, voorkomen we het ontstaan en verspreiden van nieuwe varianten van het virus. In totaal zijn er nog 11 miljard vaccins nodig om dit voor elkaar te krijgen. Akston heeft al meer dan 250 miljoen vaccins klaarliggen. Zodra het onderzoek is afgerond en goedgekeurd door de officiële instanties kunnen deze gebruikt worden.

Informatie en aanmelden

Aanmelden voor het onderzoek kan door een mail te sturen naar ACTstudie@chir.umcg.nl. Meer informatie is te vinden op: https://www.umcg.nl/-/medisch-wetenschappelijk-onderzoek/act-studie.

Over Akston Biosciences

Akston Biosciences is gevestigd in Beverly, Massachusetts en is gespecialiseerd in het ontwerpen van nieuwe fusie-eiwitten om nieuwe biologische therapieën voor type 1 diabetes preventie, langwerkende insulinetherapie en vaccins te ontwikkelen en te produceren. Het AKS-452 vaccin is gebaseerd op deze techniek, gebruikmakend van conventionele productietechnieken van antilichamen. Meer informatie is te vinden op www.akstonbio.com.