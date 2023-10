Nieuws:

Door: Redactie

Vrijwilliger gezocht

Het bestuur van het multifunctionele gebouw van de Stichting de Tijborg in Onnen is op zoek naar iemand die deze ruimte wekelijks wil schoonmaken.

Dit is een klus van ongeveer anderhalf uur. Op de vrijdagmiddag kan dit worden gedaan. Er staat een (vrijwilligers) vergoeding tegenover.

Uw reactie mag worden gestuurd naar detijborg@gmail.com