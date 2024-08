Vacature voor vrijwilligers (augustus 2024)

Nieuws:

Door: Redactie

Actief blijven in je buurt? Dat kan door vrijwilligerswerk te doen.

Wooninitiatief Ons Fundament is op zoek naar een enthousiaste chauffeur die een klein groepje of individuele bewoners (met een verstandelijke beperking) brengt/haalt naar een (sport)activiteit met de personenbus of auto van de woongroep. Bied jij ze dat extra stukje aandacht tijdens deze ritten?

Informatie: fundament18haren@gmail.com | 0642812241

Ontwikkellink

Ben je vrijwillig actief? Dan kan je gratis meedoen aan trainingen/workshops.

Informatie: www.link050.nl/ontwikkellink