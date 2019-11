Verdachte van ontucht was niet in dienst van Peter Petersenschool

Door: Redactie

Een man van 58 jaar wordt verdacht van ontuchtige handelingen met twee leerlingen van de Peter Petersenschool in Haren. De directie van de school wil desgevraagd geen informatie geven over de zaak, die nu in handen van het Openbaar Ministerie ligt. De verdachte zit al sinds de herfstvakantie vast.

Het Dagblad van het Noorden onthulde de zaak, nadat deze kennelijk signalen had opgepikt rond de school. Ouders en leerkrachten waren zelf pas sinds 31 oktober op de hoogte van de zaak en sindsdien is er een bijeenkomst geweest voor ouders, waarbij burgemeester Koen Schuiling, het OM en de GGD vertegenwoordigd waren. Na die bijeenkomst is een tweede brief verzonden aan ouders, met meer informatie over de verdenkingen. Het is opmerkelijk dat niets van deze affaire is uitgelekt aan de media. Tot vandaag. In de genoemde brief aan ouders stellen de directeuren Tamara Baron en Tom Verbeek ‘enorm geschrokken te zijn’ van deze incidenten.

Haren de Krant is dinsdagavond op onderzoek uitgegaan en heeft geprobeerd feiten en fabels van elkaar te scheiden. Hieronder de feiten, zoals wij die hebben opgetekend uit betrouwbare bronnen.

1.De verdachte man is 58 jaar en niet in dienst van de Peter Petersenschool.

2.De man kwam op school via een externe organisatie in het kader van een project met leerlingen. Het zou gaan om ‘creatieve projecten’. Details over het type lessen dat hij gaf zijn nog niet duidelijk. Hij werkte op meer scholen in de regio, volgens Dagblad.

3.De vermeende ontucht is niet gepleegd met leerlingen voor wie hij specifiek op de school kwam.

4.De verdachte is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hetgeen doet vermoeden dat dit zijn eerste ontsporing is. Deze VOG is verstrekt aan de organisatie voor wie hij werkte.

5.De feiten zijn al voor de herfstvakantie bekend geworden bij de directie van de school, die bemiddelde in aangifte of dit zelf deed. Docenten en ouders wisten hier tot 31 oktober niets vanaf.

Navraag bij directeur Tom Verbeek van de Peter Petersenschool beantwoordt hij met een verwijzing naar de gemeente Groningen. De gemeente Groningen verwijst naar het Openbaar Ministerie. De verdachte zou volgens onbevestigde berichten zijn daden hebben toegegeven.