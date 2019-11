Verdachten van straatgeweld in Haren horen taakstraffen en detentie eisen

Door: Redactie

Afgelopen vrijdag stonden twee verdachten terecht die in Haren gewelddadige straatroven pleegden in het voorjaar van 2019. Ze horen bij een jeugdgroep die ontspoorde. Twee andere verdachten stonden eerder terecht en de rechtbank wil hen psychiatrisch laten onderzoeken alvorens tot een eindvonnis te komen. De verdachten die afgelopen vrijdag voor het hekje stonden waren 16 en 17 jaar oud.

Meest in het oog sprongen de straatroven aan het Westerveen in april. Eén van de twee knapen afgelopen vrijdag was ook bij die roven betrokken. Het OM eiste tegen de 16-jarige jongen een taakstraf van 160 uur (de helft voorwaardelijk) en tegen de 17-jarige 80 uur taakstraf en 76 dagen jeugddetentie (waarvan de helft voorwaardelijk).

De rechtbank doet 29 november uitspraak.