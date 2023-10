Vertrouwen is beschaamd: “Ons huis is kapot gemaakt”

Nieuws:

Door: Redactie

Holly Moors en Hilde Arts (beiden 71) wilden hun huis aan de Meerweg in Haren seniorproof maken en kozen daarvoor een bekend Harens installatiebedrijf, waarmee zij al tientallen jaren zaken hadden gedaan.

Vorig jaar hebben ze de plannen goed met de eigenaar doorgesproken. Echter kort daarop ging de zaak over in handen van Jaco Gelderblom*, die ook bouw- en installatiebedrijven zei te hebben in Nieuwegein, Alblasserdam en in Spanje. Hij heeft de klus in Haren op rampzalige wijze uitgevoerd. Zo erg dat het huis nu deels onbewoonbaar is. “Slecht werk geleverd”, zeggen de experts. “Te vroeg een oordeel gegeven, we zijn nog niet klaar”, is de reactie van Gelderblom.

Ten einde raad startte het stel een crowdfundingactie om hun huis te laten herstellen. In Haren de Krant van volgende week leest u het verhaal achter dit drama.

De actie kunt u vinden op: https://www.gofundme.com/f/p695f-onbewoonbaar-verklaard

Moors en Arts ontvangen rechtsbijstand en hebben de aannemer voor de rechter gedaagd.

*De gedupeerden noemen nergens de naam van de aannemer in kwestie. De redactie heeft deze uit andere bronnen vernomen.