Vondellaan: Weg met twee gezichten

Door: Redactie

De Vondellaan in Haren is na de aanleg van het Transferium A28 (2015) veranderd van een lokaal straatje in een belangrijke invalsweg voor Haren. Vanuit het westen kun je het dorp in via de Emmalaan en de Vondellaan. Beide invalswegen hebben echter een 30 km/u regime.

We leggen nu de focus op de Vondellaan, die nog maar tien jaar geleden echt druk werd. Iedereen die vanaf de A28 naar de noordelijke wijken van Haren wil kiest voor deze route en omgekeerd. Dat geldt voor alle soorten weggebruikers: vrachtverkeer, bus, personenauto’s, tweewielers en scootmobielen. Het laat zich raden dat deze zich mengen.

Pubers

De heer G.H. Rietveld uit Haren is één van de buurtbewoners die zich zorgen maken over de veiligheid rond de Vondellaan. “Tijdens de ochtend- en avondspits probeer ik niet meer over te steken, want dat lukt je niet. Zo druk is het. Dat accepteer ik wel. Waar het mij om gaat is de snelheid. Je mag er 30 km/u, maar er wordt flink gas gegeven in beide richtingen. En de fietsers, vaak pubers op weg naar school, zijn dan als het ware levende verkeersremmers.”

GOW30

Als we dan nu eens kijken naar de inrichting van de Vondellaan. Nodigt die uit om sneller dan 30 km/u te rijden? Daar lijkt het wel op, want wie vanaf de Vondellaan richting A28 rijdt, komt geen obstakels tegen die de snelheid remmen, behalve dus die tweewielers. De inrichter van een weg (in dit geval de gemeente) wordt geacht het straatbeeld aan te passen bij de snelheid, maar dit blijkt geen wettelijke plicht. Het blijft bij ‘richtlijnen’ en je kunt je afvragen of de gemeente bij de recente facelift van de Vondellaan die richtlijnen heeft gevolgd. Richtlijnen voor 30 km/u hebben een naam: GOW30.

GOW30 richtlijnen voor 30km/u Vondellaan (voorzien van groene vinkjes, Marike)

Verkeer van rechts voorrang – ja

Obstakels of wegversmalling – nee

Parkeren op rijbaan toegestaan – nee

Gemarkeerde fietsstrook op rijbaan – nee

Jurisprudentie

Wanneer iemand op de Vondellaan zou worden betrapt op een te hoge snelheid, zal hij de boete niet kunnen aanvechten. In een beroepszaak (2023) bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden delfde een hardrijder het onderspit, ook toen hij aantoonde dat de weg niet was ingericht voor de snelheid die hij overschreed. Voorheen werd aangenomen dat hardrijders er juridisch mee konden wegkomen als er sprake was van een ‘foute weginrichting’. Op de Vondellaan zou dus op snelheid kunnen worden gecontroleerd.

Gemeente zegt

Het wordt tijd navraag te doen bij de gemeente Groningen. Woordvoerder Peter Steinfort heeft de verkeerskundigen geraadpleegd en zegt nu: “De Vondellaan is een gebiedsontsluitingsweg waar we 30 km/u hebben ingevoerd. De weg kent wat lange rechte stukken, de voorrang is niet geregeld en de weg is smal: met 6 meter. Er is een shared spacezone rond de Van Veldekelaan. De weg voldoet qua inrichting aan 30km/u. Uit metingen blijkt dat 15% sneller dan 40 km/u rijdt; dat vinden we aan de hoge kant, maar niet dermate zorgelijk dat we direct aanpassingen zouden moeten doen.”