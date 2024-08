Voortgang Dorpsraad Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Door Rolf Smit

Dorpsraad Haren, voor en door bewoners

Wil jij dat er wat aan veiligheid in je wijk wordt gedaan? Wil jij meer groen in je wijk? Wil je meer cultuur of een

speeltuin in je wijk? Weet jij wat er allemaal speelt in je wijk en wil je dat zaken worden opgepakt en besproken

worden met de Gemeente? Misschien willen je buren dat ook allemaal en weet jij precies wat er nodig is.

De Dorpsraad Haren, voor en door bewoners, wil dit graag samen met jou als bewoner van jouw wijk oppakken.

Meld je aan als Wijkvertegenwoordiger (Raad van Advies of kortweg RvA) en denk en praat mee met in de Dorpsraad

en eventueel met de Gemeente Groningen over je wijk, gebied of straat. Alleen samen weten we wat er speelt en

wat we als dorp willen bereiken.

Per wijk van Haren zouden we graag minimaal 1 en maximaal 3 personen willen aanstellen als

wijkvertegenwoordiger: de oren en ogen van de wijk. Voor en door bewoners. Meld je aan via

info@dorpsraadharen.nl ovv wijkvertegenwoordiger of kom langs op de vergadering (datum volgt, hou de Harener

krant, Facebook en mail in de gaten).

Wijk 1: Centrum

Wijk 2: Zuidwest (incl Maarwold)

Wijk 3: Zuidoost

Wijk 4: Harener Holt & De Laenen

Wijk 5: Noordwest (incl Hemmen)

Wijk 6: Oost (Oosterhaar & Tuindorp)

Wijk 7: West (Paterswoldsemeer)

Wijk 8: Essen

Kijk voor meer informatie en de wijken op

www.dorpsraadharen.nl. Ons doel is om voor en

door bewoners ons mooie groene dorp te

behouden als karakteristiek dorp en we willen

gezamenlijk het dorp en haar omgeving verbeteren

waar we het kunnen.