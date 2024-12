Vrijdag 13 december Sinter-kerst cadeauruilbeurs in De Mellenshorst

Nieuws:

Door: Redactie

Cadeaus krijgen is leuk. Maar soms krijg of heb je iets dubbel. Of ben je er toch niet gelukkig mee. Daarvoor is de cadeauruilbeurs, want daar ruil je gekregen cadeaus om voor een cadeau dat je wel wilt. Of leg het onder de kerstboom. Of geef het aan iemand anders. De ruilbeurs vindt plaats in De Mellenshorst te Haren.

De ruilbeurs bestaat uit twee momenten: het inlevermoment van je cadeau én het moment dat je iets nieuws komt uitzoeken. Bij het inleveren van je cadeau krijg je een bonnetje. Met het bonnetje kun je vervolgens tijdens de ruilbeurs iets uitzoeken. Zo heeft iedereen even veel kansen.

Mellenshorst Haren

Inlevermoment 1: donderdag 12 december 19 – 20:30 uur

Inlevermoment 2: vrijdag 13 december 8:45 – 9:30 uur

Ruilbeurs: vrijdag 13 december 13:30 – 16:30 uur

Voor informatie over alle locaties en spelregels check: https://groningenafvalvrij.nl/agenda/sinter-kerst-cadeauruilbeurs. De overgebleven cadeaus van de ruilbeurs gaan naar een goed doel. Dit is per locatie verschillend.