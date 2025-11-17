Vuurwerkjeugd in Haren gaat grenzen over. Arrestaties in Haren.

Door: Redactie

Het is inmiddels het niveau van ‘rotjes afsteken’ voorbij. De politie maakt nu serieus werk van vuurwerkjeugd in Haren. Niet alleen zaterdag was er een ernstig incident aan de Rijksstraatweg; zondag was het weer raak, deze keer aan de Meerweg.

Zaterdag

Zoals eerder gemeld heeft de politie zaterdagavond na meldingen van overlast in het centrum een aantal jongeren aangesproken. Daarbij werd een 13-jarige jongen betrapt op het bezit van pepperspray. Een 17-jarige jongen was in het bezit van een ‘shell’, dat is een mortierbom die dodelijk kan zijn. Bij hem thuis is zijn kamer door de politie doorzocht, maar daar is geen vuurwerk gevonden.

Zondag

Zondagavond herhaalde dit tafereel zich in de overtreffende trap, deze keer ging de politie af op meldingen van overlast aan de Meerweg. Daar zijn twee jongens gecontroleerd en zij hadden meerdere ‘shells’ in hun bezit. Zoals gezegd: vuurwerk dat dodelijk kan zijn. Het ging om een 23-jarige jongen uit Bedum en een 18-jarige jongen uit Haren. Ze zijn aangehouden. De politie heeft vervolgens de woningen van de twee heren doorzocht en trof in Bedum 60 kg illegaal vuurwerk aan en in Haren 16 kg. Dit krijgt voor de verdachten waarschijnlijk een juridisch staartje.

Mortierbommen (shells) horen tot professioneel vuurwerk dat in handen van particulieren tot zeer ernstig of dodelijk letsel kan leiden. Opslag levert een gevaar op voor buren. Het bezit van dit vuurwerk kan een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar opleveren.

Meld het aan de politie

Het is geen kattenkwaad meer en de politie werkt intensief aan deze zaken. Weet u wie er illegaal vuurwerk in huis heeft? Bel de politie op 0900-8844. Het mag ook anoniem: 0800-7000.

U kunt het ook online doen: https://melden.misdaadanoniem.nl