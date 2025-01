Vv Gorecht heeft nieuwe hoofdtrainer

Door: Redactie

Het bestuur van vv Gorecht maakt bekend dat Jelmer Meinardi per seizoen 2025/2026 de nieuwe hoofdtrainer zal zijn van het eerste elftal. Jelmer, die momenteel werkzaam is als assistent-trainer bij het eerste elftal, heeft een uitstekende indruk gemaakt bij de spelers, de tc en het bestuur. De samenwerking tussen Jelmer en de club verloopt uiterst soepel, en beide partijen zijn zeer tevreden over de voortgang en de werkwijze tot nu toe.

Bestuur: “De afgelopen maanden hebben we elkaar goed leren kennen en we zijn ervan overtuigd dat Jelmer het juiste profiel heeft om ons verder te helpen. Zijn kennis van het spel, zijn enthousiasme en zijn betrokkenheid bij de club zijn precies wat we zoeken in een hoofdtrainer.”

Jelmer Meinardi: “Ik rij dagelijks met een grote glimlach van en naar Sportpark de Koepel en betrap mijzelf er met enig regelmaat op dat ik het clublied zing of neurie onderweg naar mijn gezin in Bedum. Volgens mij een mooie bevestiging dat het kennismakingstraject dat we het afgelopen jaar hebben ingezet positief heeft uitgepakt. Na een halfjaar Gorecht durf ik wel te stellen dat ik me thuis voel en ben dan ook verheugd dat we vandaag publiceren dat we samen verder gaan. Gorecht is een echte familieclub. Je voelt de vriendschappen en de mensen hebben veel voor elkaar over. Dit is ook goed zichtbaar binnen onze selectie en staf. We weten wanneer er geleverd moet worden en creëren daarbij op vele vlakken geweldige herinneren met elkaar. Dat past goed bij mij. Het maakt me blij dat ik een bijdrage mag leveren aan al het moois dat hier de afgelopen jaren is opgebouwd. Met veel trots zal ik het zwart en wit dragen.”