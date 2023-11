Waar wordt aan de weg gewerkt in Haren en omliggende dorpen?

Door: Redactie

Wie een overzicht wil van werkzaamheden aan paden en wegen in Haren die voor vertraging zorgen, kan kijken op een handige website.

De website is: https://www.groningenbereikbaar.nl/actuele-verkeersinformatie. Men kan een locatie invullen en zien wat er speelt of gepland is. In Haren is momenteel een fietspad langs de Rijksstraatweg richting Glimmen afgesloten voor fietsers, omdat er nieuwe kabels en leidingen worden gelegd. Dit werk zal tot 15 december duren. Dat is allemaal te zien op de genoemde website.