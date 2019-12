Waarom schrok u van de WOZ-OZB brief van de gemeente Groningen?

Door: Redactie

Haren de Krant wil een artikel maken over het actuele OZB-beleid van de Gemeente Groningen. Daarvoor zoeken we contact met mensen die hun gegevens met ons willen delen. Uiteraard worden er geen namen en adressen in het artikel geplaatst.

Waarom schrok u van de aankondiging van de gemeente? Stuur ons een mail met uw verhaal, inclusief cijfers zoals die aan u zijn gemeld in de brief.

Mail uiterlijk 8 december aan: redactie@harendekrant.nl