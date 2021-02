Wat probeerde de anonieme klokkenluider te onthullen over de Sint Nicolaasschool?

Nieuws:

Door: Redactie

De Sint Nicolaasschool in Haren maakt onstuimige periode door. Wat was er aan de hand?

Dat was schrikken op 8 december. Een anonieme bron had een messcherpe mail gestuurd naar de redacties van lokale kranten om letterlijk uit de school te klappen. Op de Sint Nicolaasschool in Haren waren volgens de bron ‘verhoudingen verstoord’, was de directeur ‘de laan uitgestuurd’, werd door het bestuur ‘informatie achtergehouden’ en was ‘de sfeer om te snijden’. Kortom, volgens de onbekende tipgever werd het tijd om deze situatie in de openbaarheid te brengen. Wat is er aan de hand op deze Excellente School?

Directeur drukte stempel

Het Harener Weekblad publiceerde het verhaal een week later en baseerde zich geheel op ‘het lek’ in de school. Helaas kreeg de verslaggever voor wederhoor nul op het rekest van het schoolbestuur. Er werd daarom alom gedacht: ’Waar rook is, is vuur’. Haren de Krant zoekt nu alsnog naar het vuur en wil weten wat er speelt bij de bekende school. Om dat te begrijpen moeten we terug naar de periode 2016-2020. Alice Duursma was de directeur, die de school al sinds 2002 leidde. Ze noemt haar aanpak zelf achteraf ‘top down’ en daarmee heeft zij aantoonbare successen geboekt. De school aan de Beatrixlaan groeide en moest zelfs omzien naar een nieuw gebouw aan de Westersedrift voor 430 kinderen.

Lees het hele verhaal in Haren de Krant die wordt verspreid tussen 17 en 24 februari in Haren en omliggende dorpen. Verwacht geen schandaal, maar een verslag van een school in verwarring, met zicht op een oplossing.

Niet ontvangen? U kunt de hele krant ook online lezen op deze website (Krant Online kiezen) of een exemplaar ophalen bij Total Winterwerp, Pater Schoenreparaties of TinQ aan de Kerklaan.